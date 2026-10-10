Папа римский назвал смертную казнь недопустимой

Папа римский Лев XIV выступил против смертной казни. Об этом понтифик написал в соцсети X .

Он подчеркнул, что такая мера наказания недопустима, так как посягает на неприкосновенность и достоинство личности. По его мнению, защитить общество и удовлетворить требования правосудия можно и без казни.

Папа также отметил, что сегодня существуют способы наказания, которые защищают граждан и оставляют виновным возможность искупления.

Заявление прозвучало после сорвавшейся казни в США. Там приговоренной Кристе Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила. Губернатор Теннесси приостановил казни до конца года и назначил проверку.

После этого случая суд вернется к рассмотрению дела Пайк, осужденной за убийство в 1995 году, и пересмотрит способ ее казни.

Смерть Кристы должна была стать первой смертной казнью женщины в Теннесси за 200 лет.