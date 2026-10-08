Глава МИД Франции в шутку обвинил Россию и Китай в отключении микрофона

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро упомянул Россию, Китай и американское движение MAGA после того, как во время его выступления на конференции Bpifrance перестал работать микрофон. Эпизод попал в официальную трансляцию .

До технического сбоя министр говорил о французском бизнесе за рубежом и распространении ложной информации. Слов о Москве или Пекине в его речи не было. Затем звук микрофона пропал.

«Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать», — заявил Барро.

Восстановить работу прежнего оборудования и продолжить выступление сразу не удалось: министру принесли другой микрофон.

Ранее Барро заявил, что Париж согласился исключить российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС, чтобы на три года продлить ограничения против остальных фигурантов.