Нетаньяху заявил, что пилот и пассажиры Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

Пассажиры и раненый капитан самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, предотвратили масштабную авиакатастрофу. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News .

«Они предотвратили катастрофу, которая могла стать глобальной», — отметил израильский лидер.

По его словам, пассажиры, которые помогли нейтрализовать нападавшего летчика и стабилизировать полет, проявили огромное мужество. Благодаря их действиям не повторились события 11 сентября, добавил Нетаньяху.

Он сообщил, что злоумышленник сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии.

Накануне второй пилот самолета в небе над Иорданией ранил ножом своего напарника и ввел борт в крутое пике.

Подробнее о произошедшем — в нашей статье.