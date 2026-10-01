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    Нетаньяху заявил, что пилот и пассажиры Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

    Нетаньяху: пилот и пассажиры Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

    Фото: РИА «Новости»

    Пассажиры и раненый капитан самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, предотвратили масштабную авиакатастрофу. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

    «Они предотвратили катастрофу, которая могла стать глобальной», — отметил израильский лидер.

    По его словам, пассажиры, которые помогли нейтрализовать нападавшего летчика и стабилизировать полет, проявили огромное мужество. Благодаря их действиям не повторились события 11 сентября, добавил Нетаньяху.

    Он сообщил, что злоумышленник сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии.

    Накануне второй пилот самолета в небе над Иорданией ранил ножом своего напарника и ввел борт в крутое пике.

    Подробнее о произошедшем — в нашей статье.