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    При атаках на аэропорт в Эр-Рияде погибли три человека

    Kskhh
    Фото: Kskhh/Википедия

    Жертвами двух атак на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде стали трое саудовских подданных. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства в соцсети X.

    По данным ведомства, атаки произошли 8 октября. Одна пришлась по инфраструктуре аэропорта, вторая — по самолету национальных авиалиний. Ранения получили несколько человек, в том числе иностранцы.

    Йеменское движение «Ансар Аллах» в четверг дважды заявляло об атаках на аэропорт Эр-Рияда. Они назвали это ответом на удары по Йемену. Также хуситы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в городе Рабиг.

    В тот же день международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил работу на несколько часов. Как заявил представитель «Ансар Аллах», по авиагавани ударила баллистическая ракета.

    Накануне в аэропорту Эр-Рияда воспламенился самолет авиакомпании Saudia.

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