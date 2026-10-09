При атаках на аэропорт в Эр-Рияде погибли три человека

Жертвами двух атак на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде стали трое саудовских подданных. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства в соцсети X .

По данным ведомства, атаки произошли 8 октября. Одна пришлась по инфраструктуре аэропорта, вторая — по самолету национальных авиалиний. Ранения получили несколько человек, в том числе иностранцы.

Йеменское движение «Ансар Аллах» в четверг дважды заявляло об атаках на аэропорт Эр-Рияда. Они назвали это ответом на удары по Йемену. Также хуситы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в городе Рабиг.

В тот же день международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил работу на несколько часов. Как заявил представитель «Ансар Аллах», по авиагавани ударила баллистическая ракета.

Накануне в аэропорту Эр-Рияда воспламенился самолет авиакомпании Saudia.