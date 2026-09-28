Трамп заявил о согласии Зеленского сократить удары по российским НПЗ

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился сократить число атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News .

Он отметил, что обсудил с Зеленским атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Глава Украины согласился изменить подход, а сам Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.

«Я говорил с президентом Зеленским и сказал ему: „Не стоит так усердствовать с ударами по НПЗ“. Он ответил: „Пожалуй, мы так и сделаем“», — сказал президент Соединенных Штатов.

До этого Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить до наступления зимы. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин и Зеленский могут договориться, и призвал украинского лидера заключить соглашение.