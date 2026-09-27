Токаев вручил медали трем выжившим на учениях на Каспии морякам

Токаев наградил выживших на учениях на Каспии военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил медалями трех военнослужащих, выживших во время происшествия на Каспии. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Награды получили матросы Куандык Бекет и Темерхан Акжол, а также санитарный инструктор Никита Удалов. Все трое служат в войсковой части 29011 Минобороны Казахстана.

В указе отмечены их мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Двадцать четвертого сентября во время учений в Мангистауской области сильный ветер и резкое ухудшение погоды унесли в море 17 военных моряков. Четырнадцатть человек погибли, троих спасли.

После происшествия власти возбудили уголовное дело и сформировали правительственную комиссию. МВД сообщило о задержании пяти должностных лиц Минобороны. Токаев также поручил провести комплексную проверку ведомства.

Ранее в воскресенье Токаев посмертно наградил погибших орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы.