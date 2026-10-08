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    Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы США от Ирана

    Трамп: Иран больше не представляет ядерную угрозу для США

    White House
    Фото: White House

    Конфликт США с Ираном урегулируют в ближайшем будущем, государство больше не представляет ядерную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала CBS Austin.

    «Угрозы [появления у Ирана] ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты», — сказал он.

    По словам Трампа, получение ядерного оружия Исламской Республикой создало бы опасность ракетных ударов по крупным американским городам.

    Президент США добавил, что скоро конфликт закончится, и когда это произойдет, цены на нефть упадут.

    Ранее стало известно, что лидер Соединенных Штатов допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном.

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