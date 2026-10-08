Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы США от Ирана

Трамп: Иран больше не представляет ядерную угрозу для США

Конфликт США с Ираном урегулируют в ближайшем будущем, государство больше не представляет ядерную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала CBS Austin.

«Угрозы [появления у Ирана] ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты», — сказал он.

По словам Трампа, получение ядерного оружия Исламской Республикой создало бы опасность ракетных ударов по крупным американским городам.

Президент США добавил, что скоро конфликт закончится, и когда это произойдет, цены на нефть упадут.

Ранее стало известно, что лидер Соединенных Штатов допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном.