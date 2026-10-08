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    Пентагон утроит расходы бюджета на секретную программу ПРО «Золотой купол»

    Фото: РИА «Новости»

    Агентство по противоракетной обороне США планирует более чем в три раза увеличить расходы на засекреченную программу, дополняющую систему ПРО «Золотой купол». РИА «Новости» ознакомилось с бюджетными документами ведомства.

    Президент США Дональд Трамп инициировал «Золотой купол», стремясь защитить американскую территорию от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Информация о ней засекречена. Конгресс получает сведения о финансировании связанных с программой проектов только в закрытых документах.

    В этом году на «Золотой купол» выделили 520,13 миллиона долларов (44,5 миллиарда рублей), а на 2027 год Пентагон запросил свыше 1,74 миллиарда долларов (около 149 миллиардов рублей). В целом военное ведомство США планирует сохранить финансирование программы на уровне более 1,64 миллиарда долларов на период с 2029 по 2031 год.

    Ранее американскую программу ПРО оценили как самый дорогостоящий проект в истории, если власти США его реализуют к 2035 году.

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