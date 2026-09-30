Вучич передал власть Брнабич. Кто теперь управляет Сербией?

Президент Сербии Александр Вучич досрочно ушел в отставку и передал полномочия спикеру парламента Ане Брнабич. Она может руководить страной до трех месяцев — пока сербы не выберут нового президента. Зачем Вучич покинул пост, какими полномочиями обладает его преемница, может ли она сама побороться за президентское кресло и не помешает ли ей в этом нетрадиционная ориентация*?

Почему Вучич ушел в отставку Александр Вучич объявил об отставке вечером 27 сентября. Свое решение он объяснил желанием участвовать в досрочных парламентских выборах 25 октября уже не в статусе президента, а как обычный гражданин. На следующий день он передал президентские полномочия председателю Народной скупщины Ане Брнабич. До избрания нового главы государства именно она будет исполнять обязанности президента Сербии. Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022-м его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. При этом из большой политики он не уходит. Еще до отставки он заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра на парламентских выборах. Еще 5 сентября Главный комитет Сербской прогрессивной партии единогласно утвердил Вучича кандидатом на пост премьер-министра. Он также возглавил избирательный список «Александр Вучич — Объединенная Сербия». Вучич уже занимал должность главы правительства Сербии с 2014 по 2017 год. После этого он перешел на пост президента и дважды побеждал на президентских выборах. Конституция Сербии не позволяет одному человеку быть избранным президентом более двух раз. Президентский срок составляет пять лет.

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Досрочным выборам предшествовал продолжительный политический кризис. Массовые протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Участники акций обвиняли власти в коррупции и требовали ответственности за трагедию. Власти эти обвинения отвергали. Правительство Сербии 7 сентября предложило распустить парламент, а через два дня Вучич подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 25 октября. К парламентским выборам студенческое протестное движение оформилось в самостоятельную политическую силу. Республиканская избирательная комиссия Сербии 15 сентября утвердила список «Студенческий список — Студенты побеждают» для участия в голосовании 25 октября. По данным избиркома, в поддержку его регистрации собрали почти 70 тысяч заверенных подписей. Для сравнения, список «Александр Вучич — Объединенная Сербия» предоставил около 224 тысяч подписей.

Интересно Согласно опросу Faktor Plus, проведенному 16–20 сентября среди 986 респондентов, список Вучича «Объединенная Сербия» поддерживали 48,6% опрошенных, а «Студенческий список» — 37,1%. По сравнению с предыдущим исследованием поддержка первого выросла на 1,4 процентного пункта, студентов — на 5,6 процентного пункта. Еще две политические силы преодолевали трехпроцентный избирательный барьер: Социалистическая партия Сербии набирала 4,9%, коалиция «Европейская Сербия» — 3,6%. Опрос предполагал явку на уровне 62%. При этом в опубликованных данных не указано, кто заказал исследование.

Политический советник и политический психолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru предложил другую трактовку происходящего. По его мнению, отставку Вучича не следует рассматривать как капитуляцию перед протестующими. Эксперт считает ее частью политического маневра, который позволит сербскому политику попытаться вернуться во главу исполнительной власти уже в качестве премьера. «Это не вынужденная уступка под давлением улицы, а нормальный маневр. Условно говоря, он просто пересаживается с одного кресла в кресло премьера», — заявил Маркелов. По его оценке, в случае возвращения Вучича на должность главы правительства юридическая форма его участия во власти изменится, но он по-прежнему сможет играть центральную роль в сербской политике. Как Брнабич получила президентские полномочия Передача власти прошла в президентской администрации на Андричевом венце, сообщила Politika. Вучич передал Брнабич служебную документацию, финансовые отчеты, материалы о помилованиях и наградах, реестр подарков и президентскую печать. «Это самое важное — это печать», — сказал он во время церемонии. Передача президентских полномочий совпала с днем рождения Брнабич. Вучич поздравил ее и пошутил, насколько легко она принимает новую должность. Брнабич в ответ заявила, что знает: с этого дня Вучич начинает «новую борьбу за Сербию». Она пообещала сохранять президентскую должность до тех пор, пока граждане страны не выберут нового главу государства. По сербскому законодательству назначать отдельного временного президента в такой ситуации не требуется. При досрочном прекращении президентских полномочий их принимает председатель Народной скупщины. Брнабич занимала эту должность с марта 2024 года. Она сможет исполнять обязанности президента не более трех месяцев. В течение этого периода необходимо провести выборы нового главы государства.

Фото: РИА «Новости»

Какие полномочия получила Ана Брнабич Статус временного главы государства — не исключительно церемониальный. Как и. о. президента Брнабич представляет Сербию внутри страны и за рубежом, принимает верительные и отзывные грамоты иностранных дипломатов, обладает полномочиями в области обороны и командования вооруженными силами. Она также может назначать выборы в Народную скупщину и предлагать парламенту кандидата на должность председателя правительства. При этом нынешняя конструкция ограничена во времени: обязанности президента Брнабич может выполнять максимум 90 дней. Маркелов считает выбор Брнабич закономерным. Она много лет работает вместе с Вучичем и входит в Сербскую прогрессивную партию. По мнению политолога, передача полномочий давнему союзнику позволяет сохранить преемственность работы государственного аппарата на время электорального периода. «Это абсолютно лояльная, давняя политическая партнерша Вучича. Это его политическая опора, один из ближайших сторонников», — отметил эксперт. По его мнению, в течение переходного периода Брнабич не станет самостоятельным конкурирующим с Вучичем политическим центром. Может ли Брнабич стать президентом Сербии Исполнение обязанностей главы государства само по себе не исключает для Брнабич возможности участвовать в президентских выборах. Сербское законодательство дает право быть избранным президентом совершеннолетнему гражданину страны, обладающему избирательным правом. При этом официально о выдвижении Брнабич пока не объявляли. Ее имя, однако, уже звучало в дискуссиях о возможном преемнике Вучича. В июне Insajder отмечал, что ни власти, ни оппозиция еще не определились со своими кандидатами. Политический аналитик Джордже Вукадинович, рассуждая о сложности передачи Вучичем своего политического авторитета преемнику, в качестве одного из возможных примеров прямо упомянул Ану Брнабич. Среди потенциальных претендентов от власти называли и председателя Конституционного суда Сербии Владана Петрова. Журналист Елена Обучина сообщила N1, что, по ее информации, Петров может стать кандидатом Сербской прогрессивной партии. Вучич заявил, что не обсуждал с ним такую возможность, однако назвал эту идею «неплохой». Сам Петров впоследствии заявил, что не обсуждал с Вучичем свое выдвижение. На противоположном политическом фланге в качестве возможного претендента называли ректора Белградского университета Владана Джокича. На вопрос о возможной премьерской или президентской роли он ответил, что ее «определят студенты и подтвердят граждане». О намерении участвовать в президентских выборах ранее объявлял и лидер движения «Мы — сила народа» Бранимир Несторович. Таким образом, пока речь идет преимущественно о потенциальных претендентах: официальная конфигурация президентской гонки еще не сформировалась.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com