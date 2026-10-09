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    В США медвежонок пробрался в дом через дверцу для собак и устроил переполох

    В американском штате Колорадо медвежонок попал в жилой дом через дверцу для собак. Хозяева вернулись и увидели животное на диване в гостиной.

    На кадрах, опубликованных в соцсетях, медвежонок ходит по комнате и пытается найти выход.

    В какой-то момент он начал карабкаться по оконным жалюзи и сорвал одну из занавесок. Мужчина, снимавший видео, громко кричал, требуя, чтобы зверь ушел. В итоге медвежонок выбрался на улицу и залез на дерево.

    В конце ролика в кадре появилась взрослая медведица. Она наблюдала за человеком с безопасного расстояния.

    Ранее на мысе Челюскин на Таймыре три белых медведя забрались в дом. Как рассказал собеседник 360.ru, подобное иногда происходит, поэтому сотрудники станции поставили в окнах палки для предупреждения.

    До этого там же белая медведица сделала себе берлогу в старой деревянной хижине.

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