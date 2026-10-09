В США медвежонок пробрался в дом через дверцу для собак и устроил переполох
В американском штате Колорадо медвежонок попал в жилой дом через дверцу для собак. Хозяева вернулись и увидели животное на диване в гостиной.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, медвежонок ходит по комнате и пытается найти выход.
В какой-то момент он начал карабкаться по оконным жалюзи и сорвал одну из занавесок. Мужчина, снимавший видео, громко кричал, требуя, чтобы зверь ушел. В итоге медвежонок выбрался на улицу и залез на дерево.
В конце ролика в кадре появилась взрослая медведица. Она наблюдала за человеком с безопасного расстояния.
Ранее на мысе Челюскин на Таймыре три белых медведя забрались в дом. Как рассказал собеседник 360.ru, подобное иногда происходит, поэтому сотрудники станции поставили в окнах палки для предупреждения.
До этого там же белая медведица сделала себе берлогу в старой деревянной хижине.