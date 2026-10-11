Около 50 человек пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

Financial Times: около 50 человек пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда

В результате ракетной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда пострадали десятки человек. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник.

Воздушная гавань временно приостановила работу. По данным обозревателей, в близлежащую больницу отвезли около 50 раненых, многие из которых находились в критическом состоянии.

В субботу, 10 октября, в аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел взрыв. По предварительным данным, несколько человек получили ранения, к аэровокзалу направили более 10 машин скорой помощи.

Днем ранее Главное управление гражданской авиации страны сообщило о троих погибших в результате двух ракетных атак на ту же авиагавань. По данным ведомства, повреждения получили транспортная инфраструктура и самолет национальной авиакомпании.