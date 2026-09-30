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    Бывший финский депутат высказал страшное предположение о ядерном оружии в Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия могла ранее тайно разместить ядерное оружие

    Фото: РИА «Новости»

    Ядерное оружие могли разместить в Финляндии еще при президенте Саули Ниинисте. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен.

    По его словам, присоединение Финляндии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию понадобилось стране, чтобы скрыть ранее совершенное незаконное действие. Туртиайнен считает, что в скором времени Финляндия получит разрешение на размещение ядерного оружия.

    «Через некоторое время, вероятно, будет принято решение о размещении ядерного оружия в Финляндии. Таким образом пытаются скрыть уже совершенное незаконное действие», — заявил экс-депутат.

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что несмотря на то, что страна присоединилась к французскому проекту ядерного сдерживания, не намерена размещать на своей территории атомное оружие в мирное время.

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