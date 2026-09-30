США официально вышли из антикоррупционной организации Совета Европы

По данным журналистов, Вашингтон официально уведомил о выходе из организации. Совет Европы выразил по этому случаю сожаление и надежду на возобновление взаимодействия.

«ГРЕКО по-прежнему открыта для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках совместных усилий по предотвращению коррупции», — заявили в заявлении СЕ.

ГРЕКО учреждена Советом Европы в 1999 году в качестве структуры, следящей за исполнением Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в Страсбурге 27 января 1999 года. В ее состав могут входить как государства — члены СЕ, так и страны, не являющиеся участницами этой организации. США примкнули к ГРЕКО в 2000 году.

Ранее Конгресс США получил отчет о расследовании 56 случаев коррупции и мошенничества на Украине.