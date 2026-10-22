Фермерские хозяйства Подмосковья получили более 3 тысяч гектаров земли с января

Крестьянским (фермерским) хозяйствам Подмосковья за три квартала 2026 года предоставили более 3080,6 гектара сельскохозяйственной земли из состава земель, принадлежащих Московской области и государственная собственность на которые не разграничена. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

«Получение земли на льготных условиях позволяет фермерам создавать новые хозяйства, расширять действующие производства и, что особенно ценно, вводить в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки», — сказал Натаров.

Фермерским хозяйствам передали в аренду 148 участков в 27 городских и муниципальных округах Подмосковья, среди них Чехов, Щелково, Подольск, Дмитровский, Домодедово, Павловский Посад, Раменский, Можайский, Орехово-Зуевский, Клин, Егорьевск, Лотошино, Воскресенск, Шатура, Серпухов, Шаховская, Талдомский, Рузский, Кашира, Ступино, Луховицы, Богородский, Серебряные Пруды, Волоколамский, Наро-Фоминский, Зарайск и Пушкинский.

Так, хозяйство, разводящее коз и овец в Рузском муниципальном округе, планирует использовать 10 гектаров земли для выращивания зерновых культур и строительства кормохранилища. На ферме содержат около 100 животных.

Другое хозяйство в Луховицах получило три гектара для содержания и выпаса скота. В нем содержится около 10 голов крупного рогатого скота голштинской и швицкой пород на свободном выгуле.

Егорьевская «Ферма с поля» семьи Хлопотенко получила более 86 гектаров: 16 гектаров в Шатуре — для создания органической кормовой базы и питомника растений, 70 гектаров в Орехово-Зуевском округе — для развития птицеводства и животноводства.

Участки сельскохозяйственного назначения в государственной или муниципальной собственности предоставляют хозяйствам в аренду на срок до пяти лет. Через три года после заключения договора при использовании участка по целевому назначению арендатор может оформить его в собственность. Заявление о предоставлении участка в аренду без торгов можно подать на госуслугах.