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    Образовательный комплекс построят в Рошале

    Фото: Ангелина Стельмух

    В Рошале продолжается возведение нового образовательного комплекса, рассчитанного сразу на 800 детей. Проект предусматривает школу на 550 мест и детский сад на 250, сообщили в РИАМО.

    На школьной территории строители уже завершили устройство перекрытий первого этажа. Сейчас основной фронт работ переместился на дошкольное отделение: специалисты бетонируют стены первого этажа и выполняют кирпичную кладку по периметру здания. Параллельно разбирается ранее установленная опалубка, собираются новые конструкции и армируются будущие перекрытия.

    По словам начальника строительного участка Рустама Низамова, работы выполняют в соответствии с технологическими требованиями и установленным графиком. На объекте также началась прокладка наружных коммуникаций — ливневой и бытовой канализации, а также водопровода. В течение ближайшей недели подрядчик планирует приступить к монтажу отопления в подвальных помещениях.

    После завершения строительства новый комплекс создаст для юных жителей Рошаля современные условия для получения образования, занятий и творческого развития.

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