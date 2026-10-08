Образовательный комплекс построят в Рошале

В Рошале продолжается возведение нового образовательного комплекса, рассчитанного сразу на 800 детей. Проект предусматривает школу на 550 мест и детский сад на 250, сообщили в РИАМО.

На школьной территории строители уже завершили устройство перекрытий первого этажа. Сейчас основной фронт работ переместился на дошкольное отделение: специалисты бетонируют стены первого этажа и выполняют кирпичную кладку по периметру здания. Параллельно разбирается ранее установленная опалубка, собираются новые конструкции и армируются будущие перекрытия.

По словам начальника строительного участка Рустама Низамова, работы выполняют в соответствии с технологическими требованиями и установленным графиком. На объекте также началась прокладка наружных коммуникаций — ливневой и бытовой канализации, а также водопровода. В течение ближайшей недели подрядчик планирует приступить к монтажу отопления в подвальных помещениях.

После завершения строительства новый комплекс создаст для юных жителей Рошаля современные условия для получения образования, занятий и творческого развития.