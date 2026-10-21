Подмосковный врач Сульдина: дефицит йода может привести к нарушениям развития

Недостаток йода может годами оставаться незамеченным и приводить к нарушениям работы щитовидной железы, ухудшению памяти и проблемам с обменом веществ. По данным Всемирной организации здравоохранения, от дефицита этого микроэлемента страдают более двух миллиардов человек в мире, а в России в зоне йодного дефицита проживает до 80% населения. Об этом напомнили в Минздраве Подмосковья.

Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, которые влияют на работу сердца, обмен веществ и другие процессы в организме. Самостоятельно этот микроэлемент не вырабатывается, поэтому человек получает его с пищей, водой и воздухом. В большинстве регионов России, в том числе в Подмосковье, почва бедна йодом, что отражается и на его содержании в местных продуктах.

Как пояснила эндокринолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Людмила Сульдина, нехватка йода может иметь серьезные последствия. Во время беременности она повышает риск выкидыша и нарушений развития ребенка. У детей дефицит способен привести к нарушениям умственного и физического развития, а у взрослых — к увеличению щитовидной железы, гипотиреозу и снижению работоспособности.

«Существуют состояния, при которых йод строго противопоказан — например, при некоторых формах тиреотоксикоза. Избыток йода может спровоцировать резкое ухудшение состояния. Назначать препараты должен только врач после обследования», — добавила Людмила Сульдина.

Среди возможных признаков нехватки йода — усталость, сонливость, необъяснимый набор веса, повышенная чувствительность к холоду, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, ощущение кома в горле, увеличение объема шеи и ухудшение памяти.