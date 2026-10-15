Жители Лобни встретили в аэропорту сборную России после чемпионата мира по дзюдо

Юные спортсмены из Лобни оправились в аэропорт Шереметьево на автобусе, предоставленном главой округа Анной Кротовой. Ребята встретили участников сборной России, вернувшихся из Баку, где проходил чемпионат мира по дзюдо.

Сборная России завоевала на чемпионате мире второе место в командном турнире. Высшую награду выиграл Инал Тасоев, тем самым получив титул трехкратного чемпиона мира. В копилке сборной также серебряная и четыре бронзовые медали, три из которых — на счету женской команды. Впервые за несколько лет борцы выступали под национальным флагом и с гимном.

«Справедливость восторжествовала, так и должно быть, и мы очень рады, что нам вернули флаг. Мы и были полноценной командой, но нам не хватало именно нашего флага и гимна, теперь они с нами, и это дополнительная мотивация нам как спортсменам», — поделился Инал Тасоев.