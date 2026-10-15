Жители Лобни встретили в аэропорту сборную России после чемпионата мира по дзюдо
Юные спортсмены из Лобни оправились в аэропорт Шереметьево на автобусе, предоставленном главой округа Анной Кротовой. Ребята встретили участников сборной России, вернувшихся из Баку, где проходил чемпионат мира по дзюдо.
Сборная России завоевала на чемпионате мире второе место в командном турнире. Высшую награду выиграл Инал Тасоев, тем самым получив титул трехкратного чемпиона мира. В копилке сборной также серебряная и четыре бронзовые медали, три из которых — на счету женской команды. Впервые за несколько лет борцы выступали под национальным флагом и с гимном.
«Справедливость восторжествовала, так и должно быть, и мы очень рады, что нам вернули флаг. Мы и были полноценной командой, но нам не хватало именно нашего флага и гимна, теперь они с нами, и это дополнительная мотивация нам как спортсменам», — поделился Инал Тасоев.
Спортсменов встречали близкие и родные, а с ними — юные дзюдоисты. Молодым борцам из Лобни чемпионы дали автографы и теплые напутствия. Сейчас у спортсменов есть время, чтобы вернуться домой, отдохнуть и восстановить силы. А у тренеров работа только начинается: им предстоит детально разобрать прошедшие схватки, чтобы превратить наблюдения в стратегию.
До главного спортивного события остается два года. В 2028 году в Лос-Анджелесе пройдет летняя Олимпиада, где спортсменам вновь предстоит продемонстрировать свои силы. Впереди — напряженный цикл тренировок, тактических корректировок и новых стартов. А для юных лобнинских дзюдоистов прошедшая встреча стала очередным напоминанием: дисциплина, труд и верность цели всегда приводят к большим победам.