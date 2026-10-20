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    Около 33 тысяч заключений о наличии ОКН выдали в Подмосковье с начала года

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

    С начала года на региональном портале услугой по выдаче заключений о наличии объектов культурного наследия на земельном участке воспользовались около 33 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Услуга «Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Природа и культурное наследие». Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

    Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Во время заполнения искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    В ведомстве напомнили, что перед началом строительных, земляных или других работ на земельном участке необходимо получить заключение об ограничениях и наличии (отсутствии) на данной территории объектов культурного наследия.

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