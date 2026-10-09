Врачи МОНИКИ вернули женщине с полипом в горле возможность нормально говорить

В отделение оториноларингологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского обратилась женщина, которая в течение полугода замечала, что ее голос охрип. Как рассказали в учреждении, симптомы, усиливавшиеся после профессиональной голосовой нагрузки, были вызваны полипом на правой голосовой складке.

Эндоскопическое обследование выявило доброкачественное образование размером 4×3 миллиметра, которое нарушало работу гортани.

«Важно не лечить осиплость „вслепую“, а проводить точную диагностику. Далее — микроларингоскопия, то есть операция на гортани с помощью микроскопа. Таким щадящим методом удалось удалить образование с минимальным воздействием на слизистую», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Пациентка успешно перенесла вмешательство и прошла курс голосовой реабилитации. Женщина вернулась к работе с ограничением нагрузки на две недели. Контрольный осмотр через три месяца подтвердил отсутствие рецидива.