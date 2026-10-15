Воздушно-пузырьковую пленку начали производить в Солнечногорске

В Солнечногорске на производстве ГК «Гофромир» запустили новую линию по выпуску воздушно-пузырьковой пленки Big Bubble с увеличенным размером пузырьков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

При полной загрузке линия сможет производить до 3,5 млн кв. м пленки в месяц. Материал предназначен для защиты тяжелых и крупногабаритных грузов при хранении и транспортировке. Диаметр пузырьков Big Bubble составляет 30 мм, высота — 10 мм. У стандартной воздушно-пузырьковой пленки эти показатели равны 10 и 4 мм соответственно. За счет увеличенного объема воздуха материал в некоторых случаях может заменить несколько слоев обычной пленки.

Оборудование оснащено тремя сменными формовочными валами. По запросу пленку также выпускают с антистатическими добавками для упаковки электроники и других товаров, чувствительных к электрическим разрядам.

Материал подходит для упаковки мебели, бытовой техники, произведений искусства, предметов интерьера, строительных и отделочных материалов. Его также используют для заполнения пустот в коробках и ящиках и в качестве прокладочного слоя при размещении товаров на палетах.

Реализация проекта заняла около девяти месяцев. Изготовление оборудования на заводе в Китае заняло шесть месяцев, доставка — около полутора месяцев. Еще месяц потребовался на пусконаладочные работы.

На начальном этапе линию обслуживают действующие сотрудники предприятия, прошедшие необходимое обучение. Для работы в одну смену предусмотрены два сотрудника. При увеличении загрузки штат планируют расширять. После выхода оборудования на полную мощность и перехода на круглосуточную работу компания рассчитывает создать до 10 новых рабочих мест.

«При выборе упаковочного материала важно учитывать не только его стоимость в денежном выражении, но и расход. Big Bubble за счет своей высокой плотности несколько дороже стандартных типов воздушно-пузырьковой пленки, однако в ряде случаев одного ее слоя достаточно там, где обычную пленку приходится использовать в несколько слоев. Поэтому итоговый расход упаковочного материала при подборе для решения конкретной задачи может оказаться меньше», — пояснил руководитель цеха воздушно-пузырьковой пленки ГК «Гофромир» Алексей Шмалько.

Запуск линии расширил ассортимент защитных упаковочных материалов, выпускаемых компанией в Московской области.

«ГК „Гофромир“ работает в Подмосковье с 1999 года. Сегодня у компании две площадки — в Ногинске и Солнечногорске, где суммарно работают более 400 человек. На предприятии налажен замкнутый цикл производства: весь образующийся брак перерабатывается и повторно используется», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания объединяет три производственных направления: выпуск гофроупаковки, воздушно-пузырьковой пленки и полиграфической упаковки из картона. Предприятие выполняет полный цикл работ — от разработки конструкции и дизайна до серийного производства и поставки готовой продукции.