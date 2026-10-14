Робот Светлана помогла сократить время ответа операторов 122 в 5 раз

В Подмосковье голосовой помощник на основе искусственного интеллекта Светлана с начала года самостоятельно обработал почти 5,6 миллиона входящих звонков. Робот помогает жителям решать стандартные вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, и позволяет сократить время ожидания ответа оператора контакт-центра 122 с пяти минут до одной. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

С помощью голосового помощника можно записаться на прием к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести визит. Если обращение требует участия сотрудника, система переключает звонок на оператора. Одновременно Светлана способна принимать до 600 вызовов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, автоматизация типовых запросов помогает сотрудникам контакт-центра уделять больше внимания сложным вопросам пациентов.

Робот также совершает исходящие звонки. Он напоминает жителям о предстоящих посещениях врача и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства. Кроме того, с его помощью можно записаться на консультацию к узкопрофильным специалистам.

Записаться к врачу жители региона могут по номеру 122. Также для этого доступны приложение «Добродел: Здоровье», региональный портал госуслуг «Здоровье» и чат-бот Денис в мессенджере «Макс».