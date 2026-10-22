День открытых дверей прошел в Наро-Фоминском техникуме

20 октября в Наро-Фоминском техникуме состоялся Единый день открытых дверей, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Гости мероприятия ознакомились с возможностями среднего профессионального образования и приняли участие в мастер-классах и профессиональных пробах.

В ходе родительского собрания представители техникума рассказали об условиях поступления, сроках обучения и перспективах трудоустройства выпускников. Для многих семей эта информация имеет важное значение при выборе будущей профессии для подростков.

Центральным событием программы стали мастер-классы и профессиональные пробы. Участники попробовали себя в направлениях, входящих в отраслевые кластеры техникума: металлургия, туризм, сфера услуг и средства массовой информации. Такой формат помогает старшеклассникам и их родителям увидеть профессию изнутри, понять специфику работы и оценить, насколько она может быть интересна.

Особый интерес вызвала деловая игра «Ситиполия Наро-Фоминск», адаптированная под местный контекст. В отличие от классической версии, здесь вместо абстрактных улиц использовались реальные места города, а вместо условных компаний — действующие предприятия Наро-Фоминского округа. Участники «покупали» и развивали активы, торговались и прокачивали свои «бизнесы», знакомясь с экономикой родного города и возможными карьерными траекториями.

День открытых дверей стал площадкой живого взаимодействия: школьники пробовали профессии, родители задавали вопросы, а представители образовательной среды демонстрировали, как система среднего профессионального образования помогает молодым людям уверенно стартовать в карьере.