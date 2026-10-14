Пристройку к школе № 9 в Одинцове возведут в 2027 году
В Одинцово на улице Северная, дом 20 идет строительство пристройки к школе № 9. Новый корпус сможет принять дополнительно 550 учащихся, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Площадь здания составит 9257,94 квадратных метра. Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Строительная готовность объекта превышает 80%. Сейчас ведется облицовка фасада, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории и установка опор освещения.
В здании разместят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую, медкабинет и административные помещения.
Завершение работ запланировано на 2027 год.