Годовщину со дня рождения писателя Бориса Пильняка отметили в Можайске

12 октября на улице Бориса Пильняка, где установлена мемориальная доска памяти знаменитого земляка, отметили 132-ю годовщину со дня рождения писателя. На встрече собралась инициативная группа по проведению Пильняковских чтений.

Интерес можайцев к творчеству писателя особенно велик: он увековечил уклад той эпохи на примере провинциального города в романе «Соляной амбар».

На страницах произведения отразились детские и юношеские воспоминания о жизни в небольших российских городках, а читатель найдет немало известных мест — Козья горка, Тесово, Марфин Брод, Бородино.

Писатель советской эпохи стремился быть абсолютно объективным, что не всегда совпадало с официальными установками, и его произведения попали под запрет на десятки лет. За свою короткую жизнь Борис Пильняк написал пять романов и 10 томов повестей и рассказов. Он дружил с Анной Ахматовой, Борисом Пастернаком, Сергеем Есениным.

21 апреля 1938 года Пильняк был осужден и расстрелян, реабилитирован в 1956 году. Интерес к его творчеству сегодня возрастает, а особая часть наследия — можайские произведения, где отразились реалии города, в котором он родился и провел детство.

Перед собравшимися выступили краеведы-исследователи Вера Скрябинская, Анатолий Тугушев, Наталья Морозова, Николай Васнецов и Татьяна Тимошкова. Они почтили память Бориса Пильняка и возложили цветы.

На ежегодных чтениях краеведы на основе архивных документов раскрывают жизнь и творческий путь писателя, самого издаваемого в 20–30-е годы прошлого столетия. На чтения приезжали краеведы и литераторы из Москвы, Коломны и Саратова, активное участие принимают местные учителя-литераторы и их ученики с театрализованными отрывками из романа «Соляной амбар».

Презентации книги Веры Скрябинской «Можайск в произведениях Бориса Пильняка» прошли в Можайске и Институте мировой литературы, а местные краеведы участвовали в международной конференции «Творческое наследие Бориса Пильняка в XXI веке».

В 2020 году было принято решение назвать улицу в деревне Кукарино именем Бориса Пильняка и установить мемориальную доску на этой улице и на месте, где стоял тот самый Соляной амбар.