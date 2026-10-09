Студенты из Серпухова прошли практику в Московском педагогическом колледже

Студенты Дошкольного и Специального дошкольного отделений Губернского колледжа городского округа Серпухов побывали на практико-ориентированной экскурсии в Центре практической подготовки Московского педагогического колледжа (МПК). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В ходе визита студенты участвовали в мастер-классах от ведущих специалистов колледжа. Им показали профессиональные приемы и подходы к решению типичных педагогических задач.

Участники увидели, как на практике применяют современные образовательные методики, как выстраивают взаимодействие с разными категориями обучающихся и подбирают инструменты под конкретные цели занятия.

Отдельной частью программы стало знакомство с инфраструктурой центра и технологиями подготовки студентов — от учебных лабораторий до площадок, имитирующих реальные условия работы в образовательных учреждениях. Особое внимание уделили тому, как в колледже связывают академические знания с профессиональными компетенциями.

В завершение дня участникам вручили сертификаты. Для портфолио будущего специалиста такой опыт и официальный документ подтверждают готовность к практической деятельности и стремление развиваться в профессии.