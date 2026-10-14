Видеоларингоскоп заработал в поликлинике № в Истре
Кабинет оториноларинголога взрослой поликлиники № 3 Истринской больницы оснастили видеоларингоскопом. Новое устройство дополнит установленный ранее ЛОР-комбайн и позволит врачам проводить более детальные обследования пациентов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Прибор передает изображение полости носа, глотки, гортани и голосовых связок на монитор. Благодаря высокому качеству специалист может лучше рассмотреть анатомические структуры и обнаружить возможные патологические изменения. Запись обследования также можно сохранить, чтобы позднее сравнить ее с результатами повторного приема и оценить динамику состояния пациента.
Видеоларингоскоп помогает выявлять новообразования, инородные тела и воспалительные очаги. Кроме того, с его помощью проводят стробоскопию — исследование, позволяющее оценить работу голосовых связок.
«Это передовой прибор, который сегодня необходим и должен быть у каждого врача-оториноларинголога», — отметил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.
Прибор приобрели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».