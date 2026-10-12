Мирошник: ЕС может подтолкнуть Киев на провокации на фоне переговоров по дизелю

Европейцы могут подтолкнуть Украину на провокационные шаги и прямые нарушения в своем желании помешать реализации договоренностей России и США по дизельному топливу. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил «Известиям» .

«Европейцы, я думаю, вполне могут подставить Украину, сделать ее таким мальчиком для битья, спровоцировав того же [президента Украины Владимира] Зеленского на провокации, в том числе по НПЗ, по отгрузкам, по каким-то направлениям, которые были обозначены предметом этих договоренностей», — сказал дипломат.

Мирошник даже назвал один из возможных сценариев. Киев может попытаться сорвать поставки российского дизтоплива, чтобы Москва не смогла выполнить взятые на себя обязательства. До этого президент США Дональд Трамп связал проблемы американцев и рост мировых цен на дизель с ударами ВСУ по российским НПЗ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об открытости России для переговоров по Украине. Также он отметил, что Зеленский неспособен принимать обдуманные решения, находится в состоянии истерики.