Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекратить конфликт с Россией

Украине требуется новый лидер, который способен заключать соглашения, чтобы остановить боевые действия с Россией. С таким заявлением на площадке Белого дома выступил президент США Дональд Трамп. Прямую трансляцию вела журналист CBS News Дженнифер Джейкобс на своей странице с социальной сети X .

Он подчеркнул, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский имел возможность урегулировать конфликт уже много раз, но не сделал ничего.

«Зеленский хочет создавать проблемы для мира. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что украинскому лидеру давно пора остановиться в своих решениях.

«Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения», — добавил Трамп.