Трамп потребовал от Украины найти себе нового президента
Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекратить конфликт с Россией
Украине требуется новый лидер, который способен заключать соглашения, чтобы остановить боевые действия с Россией. С таким заявлением на площадке Белого дома выступил президент США Дональд Трамп. Прямую трансляцию вела журналист CBS News Дженнифер Джейкобс на своей странице с социальной сети X.
Он подчеркнул, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский имел возможность урегулировать конфликт уже много раз, но не сделал ничего.
«Зеленский хочет создавать проблемы для мира. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что украинскому лидеру давно пора остановиться в своих решениях.
«Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения», — добавил Трамп.
В минувшую пятницу, 9 октября, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным объявил, что добьется урегулирования украинского конфликта в самое ближайшее время.
Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и договорились о заключении сделки по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.