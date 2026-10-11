В Кремле обозначили позицию по переговорному процессу с Украиной

Россия сохраняет открытость переговорному процессу по Украине. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы в целом открыты для переговоров. Мы сохраняем открытость», — сказал он.

Пресс-секретарю Владимира Путина также задали вопрос, станет ли проведение президентских выборов на Украине условием для возобновления переговоров. По его словам, глава государства ничего об этом не говорил.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие. Официальных комментариев от обеих сторон конфликта не последовало.

До этого американский лидер раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре в России. По его словам, стране нужно выбрать нового главу.