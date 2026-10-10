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    «Правильное решение». Кобахидзе — об отказе Грузии ввести санкции против России

    Кобахидзе назвал отказ Грузии ввести санкции против России правильным решением

    Фото: РИА «Новости»

    Грузинские власти приняли правильное решение в 2022 году, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, чьи слова привел ТАСС.

    Премьер отреагировал на сделку президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива. Он напомнил, какая кампания последовала после отказа Тбилиси поддержать санкции против России. Сейчас же все видят, что антироссийские ограничения смягчаются.

    «Мы еще раз увидели, что приняли абсолютно рациональное, прагматичное, правильное, безальтернативное решение в свое время, когда не присоединились к санкциям против России», — сказал он.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что экономические санкции против РФ системно вредят таким крупным игрокам, как США. Введенные ограничения продемонстрировали обратный эффект, показали, что американская экономика не может существовать без товаров, включенных в санкционные списки.

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