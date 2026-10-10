Каллас раскритиковала США из-за сделки с Россией по дизтопливу

Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против сделки США с Россией по нефти и нефтепродуктам. Свое мнение она опубликовала в соцсети X .

Каллас заявила, что приостановка санкций на российское дизельное топливо принесет Москве дополнительные доходы. По ее словам, сейчас не время снижать давление на Россию. Поэтому Европа не намерена повторять шаг Вашингтона.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили украинское урегулирование и экономическое сотрудничество. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

В тот же день Минфин США выпустил лицензию на поставки дизтоплива из России. Операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту разрешены до 7 апреля 2027 года.

Сделка возмутила и украинского президента Владимира Зеленского, однако Трамп проигнорировал это заявление.