Зеленский грубо ответил Трампу на призыв сменить президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами должны решать, кто возглавит страну. Свое мнение он высказал в интервью ABC News .

Поводом для комментария стал призыв президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине и найти нового главу государства, способного договориться с Россией и закончить конфликт.

«При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера — дело нашего народа», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп также обвинил Зеленского в том, что тот проигнорировал его просьбы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Президент Украины раскритиковал решение Трампа снять ограничения на поставки российского дизельного топлива. Он обвинил Белый дом в слабости и нежелании добиваться прекращения конфликта.