Трамп проигнорировал возмущение Зеленского из-за дизельной сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп проигнорировал возмущение украинского лидера Владимира Зеленского из-за его договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по дизельному топливу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава киевского режима ранее заявил, что американский лидер проявил слабость, когда заключил топливную сделку с Россией. Один из журналистов упомянул об этом, обращаясь к Трампу.

«Кто это сказал?» — переспросил глава Белого дома, сделав вид, что не понял, о ком идет речь.

Представительница прессы уточнила, что это слова Зеленского. Украинский лидер так отреагировал на сделку Трампа с Путиным. На это глава Белого дома ответил только «окей», не став утруждаться объяснениями.

Ранее Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизелю, назвав их «большой сделкой с Россией».