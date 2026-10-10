360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп проигнорировал возмущение Зеленского из-за дизельной сделки с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп проигнорировал возмущение украинского лидера Владимира Зеленского из-за его договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по дизельному топливу. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Глава киевского режима ранее заявил, что американский лидер проявил слабость, когда заключил топливную сделку с Россией. Один из журналистов упомянул об этом, обращаясь к Трампу.

    «Кто это сказал?» — переспросил глава Белого дома, сделав вид, что не понял, о ком идет речь.

    Представительница прессы уточнила, что это слова Зеленского. Украинский лидер так отреагировал на сделку Трампа с Путиным. На это глава Белого дома ответил только «окей», не став утруждаться объяснениями.

    Ранее Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизелю, назвав их «большой сделкой с Россией».

    Читайте также

    «Это большая сделка». Трамп поблагодарил Путина за дизтопливо

    «Никто не хотел класть трубку». Ушаков — о телефонном разговоре Путина и Трампа

    Новак заявил о незамедлительном снятии Россией ограничений на экспорт дизтоплива

    Зеленский обиделся на Трампа из-за разрешения поставлять российское дизтопливо

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизтоплива из России

    Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным

    Угрозы Зеленского в адрес России аукнулись самой Украине — Песков

    Лавров раскрыл детали переговоров с США по трехсторонней встрече с Украиной

    Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» оценил дефицит топлива в ЕС

    Трамп обвинил Украину в росте цен на топливо в США

    Новак заявил о спаде ажиотажного спроса на бензин на АЗС