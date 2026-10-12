Поведение украинских чиновников на переговорах с США напоминало выдающуюся актерскую игру. Об этом заявила историк Марта Гавришко в соцсети X .

«Судя по всему, новость была настолько шокирующей, что у них чуть не случился коллективный инфаркт. По-настоящему достойное „Оскара“ выступление. Украинские чиновники играют свою любимую роль жертв», — написала Гавришко.

Историк добавила, что Украина все сильнее зависит от Запада и превращается в его военный форпост. Руководство страны не учитывало, что государства, поддержавшие Киев, могли руководствоваться собственными интересами и диктовать свои условия.

Ранее украинская делегация прибыла на встречу со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Майами. Однако переговоры завершились досрочно после заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива.