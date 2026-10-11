Американцы увидят снижение цен на заправках после поставок дизельного топлива из России. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил министр финансов США Скотт Бесент.

Он подчеркнул, что заключившая сделку администрация Белого дома не нарушила никаких санкционных норм и действовала в рамках своих полномочий.

«То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизельное топливо», — заявил Бессент.

Министр финансов США добавил, что также не понимает претензий со стороны европейских политиков. По его словам, подобные заявления выглядят особенно лицемерно на фоне того, что они продолжили покупку российских энергоносителей.

«Они передали русским денег больше, чем украинцам. Поэтому их заявления о том, что мы не можем позволить себе передышку в ценах на дизельное топливо, выглядят лицемерно», — пояснил Бессент.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что в ходе диалога с американским коллегой обсудил ситуацию в мировой энергетике. Глава государства подчеркнул, что Россия готова организовать поставку нефтепродуктов на рынок США и для мировых покупателей.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак подчеркнул, что действующее эмбарго на экспорт дизельного топлива прекратит свое действие. Он подчеркнул, что до конца октября российские танкеры готовы доставить в США не менее 300 тысяч тонн дизельного топлива и нарастить объемы экспорта до одного миллиона до конца года.