Песков: Зеленский впал в истерику и неспособен на обдуманные действия

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и неспособен принимать обдуманные решения. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы демонстрировал склонность к мирным переговорам», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков констатировал, что Зеленский вместо этого требует у «соглядатаев» доступа к спутниковой системе Starlink для нанесения ударов вглубь России, дальнобойного вооружения и больше денег на оружие.

Склонность Зеленского к якобы эффективной агрессии в адрес России также является ошибкой, подчеркнул Песков.

«Это трагическая ошибка. С Россией нельзя так. Те, кто себя ведут так с Россией, платят цену. Сейчас платит цену Украина», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Польше удивились словам Зеленского об окончании конфликта до наступления зимы.