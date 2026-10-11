Отношение Трампа к Зеленскому достигло дна

Резкое заявление президента США Дональда Трампа о необходимости заменить украинского лидера Владимира Зеленского стало признаком наиболее серьезного кризиса между странами за последние полтора года. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal .

Авторы материала Маркус Уокер и Робби Грэммер констатировали, что новый виток напряженности в отношениях Белого дома и Киева стал самым серьезным после перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в 2025 году.

По мнению журналистов, новая жесткая реакция американского лидера сведет на нет усилия европейских лидеров, просивших его о сохранении поддержки Украины.

В минувшую субботу, 10 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо выбрать нового президента, который готов начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

Он обвинил Зеленского в срыве нескольких попыток договоренности, а также подчеркнул, что несколько раз требовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за роста цен на дизельное топливо во всем мире.

Свое заявление Трамп сделал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, с которым договорился о поставках горючего на американский и мировые рынки.