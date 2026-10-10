Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро добьется урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал сторонникам на митинге в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, в поддержку кандидата от республиканцев в губернаторы, сообщило РИА «Новости» .

«Россия — Украина — мы добьемся этого, и это происходит быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны», — сказал глава Белого дома.

Первый конфликт, урегулирование которого пообещал Трамп, — война США с Ираном. Американский лидер планирует разрешить его благодаря договоренностям.

Ранее Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным сделку по дизельному топливу и ситуацию на Украине. Американский лидер высоко оценил разговор с российским коллегой. Путин же дал понять Трампу, что позиция России по спецоперации остается неизменной.