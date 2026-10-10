360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении урегулирования на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро добьется урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал сторонникам на митинге в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, в поддержку кандидата от республиканцев в губернаторы, сообщило РИА «Новости».

    «Россия — Украина — мы добьемся этого, и это происходит быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны», — сказал глава Белого дома.

    Первый конфликт, урегулирование которого пообещал Трамп, — война США с Ираном. Американский лидер планирует разрешить его благодаря договоренностям.

    Ранее Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным сделку по дизельному топливу и ситуацию на Украине. Американский лидер высоко оценил разговор с российским коллегой. Путин же дал понять Трампу, что позиция России по спецоперации остается неизменной.

    Читайте также

    К снятию блокады Алешек подключится Мелания Трамп

    Украина сорвала переговоры попытками помешать выборам в России — Ушаков

    Трамп проигнорировал возмущение Зеленского из-за дизельной сделки с Россией

    «Это большая сделка». Трамп поблагодарил Путина за дизтопливо

    «Никто не хотел класть трубку». Ушаков — о телефонном разговоре Путина и Трампа

    Новак заявил о незамедлительном снятии Россией ограничений на экспорт дизтоплива

    Зеленский обиделся на Трампа из-за разрешения поставлять российское дизтопливо

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным

    Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизтоплива из России