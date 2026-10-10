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    Лихачев указал на обратный удар санкций по западным экономикам

    Глава Росатома Лихачев: санкции против России принесли вред США

    Фото: РИА «Новости»

    Введенные против России экономические санкции продемонстрировали обратный эффект и принесли вред крупным мировым игрокам вроде США. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Так он прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых лидеры договорились о поставке российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

    «Это показывает экономическую суть санкций, что они до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», — заявил Лихачев.

    Глава Росатома подчеркнул, что решение о поставках топлива показало, что США как самая инновационная экономика мира не может прожить без товаров, против которых ввели ограничения.

    Заместитель председателя правительства России Александр Новак в минувшую пятницу, 9 октября, объявил о немедленной отмене эмбарго на экспорт дизельного топлива.

    Он подчеркнул, что до конца октября Россия готова поставить на рынок США и мира не менее 300 тысяч тонн горючего, а до конца года довести объемы до одного миллиона тонн в месяц.