Лихачев указал на обратный удар санкций по западным экономикам
Глава Росатома Лихачев: санкции против России принесли вред США
Введенные против России экономические санкции продемонстрировали обратный эффект и принесли вред крупным мировым игрокам вроде США. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава Росатома Алексей Лихачев.
Так он прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых лидеры договорились о поставке российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.
«Это показывает экономическую суть санкций, что они до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», — заявил Лихачев.
Глава Росатома подчеркнул, что решение о поставках топлива показало, что США как самая инновационная экономика мира не может прожить без товаров, против которых ввели ограничения.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак в минувшую пятницу, 9 октября, объявил о немедленной отмене эмбарго на экспорт дизельного топлива.
Он подчеркнул, что до конца октября Россия готова поставить на рынок США и мира не менее 300 тысяч тонн горючего, а до конца года довести объемы до одного миллиона тонн в месяц.