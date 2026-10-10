Введенные против России экономические санкции продемонстрировали обратный эффект и принесли вред крупным мировым игрокам вроде США. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава Росатома Алексей Лихачев.

Так он прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых лидеры договорились о поставке российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

«Это показывает экономическую суть санкций, что они до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», — заявил Лихачев.

Глава Росатома подчеркнул, что решение о поставках топлива показало, что США как самая инновационная экономика мира не может прожить без товаров, против которых ввели ограничения.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак в минувшую пятницу, 9 октября, объявил о немедленной отмене эмбарго на экспорт дизельного топлива.

Он подчеркнул, что до конца октября Россия готова поставить на рынок США и мира не менее 300 тысяч тонн горючего, а до конца года довести объемы до одного миллиона тонн в месяц.