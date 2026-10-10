Дмитриев заявил, что сотрудничество с Россией может спасти экономику Германии

Энергетическое сотрудничество с Россией может помочь немецкой экономике и промышленности. Такое мнение в социальной сети X озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Промышленность и экономика Германии могут спастись благодаря сотрудничеству с Россией», — отметил он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию главы партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Она противопоставила сделку США и России по поставкам дизельного топлива политике канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива из России в Соединенные Штаты. По словам Трампа, американская сторона заинтересована в нем.

Министр труда Германии Бербель Бас констатировала, что страна потеряла лидерство в ряде технологических отраслей, а ее финансовое положение серьезно ухудшилось.