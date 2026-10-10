Кабмин частично снял запрет на экспорт дизтоплива из России

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом сообщили на сайте кабмина РФ.

В правительстве уточнили, что таикм образом будут исполнены договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение вступило в силу с 10 октября.

На этом этапе на мировой рынок направят 500 тысяч тонн дизельного топлива. Отечественные нефтяные компании заключат контракты на поставки дизеля с зарубежными контрагентами. Все пройдет по согласованию с кабмином.

«Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. <…> Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», — заявил вице-премьер Александр Новак.

До этого зампредседателя кабмина сообщил, что Россия сможет нарастить поставки дизтоплива в декабре до одного миллиона тонн, а в перспективе — и до трех миллионов тонн в месяц.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас осудила сделку Путина и Трампа по дизелю, заявив, что Европа на такое не пойдет.