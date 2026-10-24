Россиянка закопала трех пенсионеров во дворе и разбогатела на 2,4 млн рублей

Жительница Волгоградской области зарабатывала уходом за пенсионерами, причем ее не смутила ни смерть подопечных, ни побег одного из них. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе областного суда региона.

Жительница Калачевского района получила шесть лет колонии общего режима, когда выяснилось, что она похоронила на заднем дворе своего дома трех пенсионеров. Четвертый, которого она тоже взяла под опеку, сбежал. Женщину это не смутило. Она получала за них пенсии с 2019 по 2025 год. Суд признал ее виновной по статье о мошенничестве.

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что в 2011 году она по устной договоренности взяла под опеку четырех пенсионеров, выписанных из психиатрической больницы. Она обеспечивала им уход и питание. Банковские карты пенсионеров забрала себе и сама снимала с них деньги, часть тратила на подопечных, остальное — на себя.

Женщина не сообщила о смерти трех пенсионеров и побеге четвертого ни пенсионные фонд, ни полицию. Ей помогал сожитель, но тот умер и тем самым избежал уголовной ответственности.

В суде женщина признала вину. С нее взыскали 2 359 012 рублей в пользу пенсионного фонда.

Телефонные аферисты начали звонить пенсионерам и представляться сотрудниками Социального фонда, пытаясь втянуть их в свою аферу обещаниями оформить якобы ранее неучтенный трудовой стаж.