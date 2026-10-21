Россиян предупредили о схеме аферистов с ж/д билетами

Аферисты запустили схему со скидкой 20% на ж\д билеты ради списаний с карты

Мошенники начали создавать фишинговые сайты и заманивать россиян 20%-ной скидкой при оформлении железнодорожных билетов на таких ресурсах. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%», — уточнил собеседник агентства.

После перехода на фишинговую страницу потенциальная жертва потеряет внесенную сумму при попытке оформить проездные документы. Мало того, с банковской карты будут производиться регулярные списания в пользу аферистов.

Россиянам рекомендовали покупать ж/д билеты только на официальном сайте перевозчика или через аккредитованные билетные кассы. Кроме того, следует проверять адресную строку в браузере. Подделку можно распознать по наличию любых лишних символов или ошибок в доменном имени.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин предупредил, что телефонные мошенники запустили схему с фейковыми сообщениями от имени госведомств. Они стали убеждать россиян самостоятельно совершить звонок для срочного разрешения какого-либо вопроса.