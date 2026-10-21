360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиян предупредили о схеме аферистов с ж/д билетами

    Аферисты запустили схему со скидкой 20% на ж\д билеты ради списаний с карты

    Фото: РИА «Новости»

    Мошенники начали создавать фишинговые сайты и заманивать россиян 20%-ной скидкой при оформлении железнодорожных билетов на таких ресурсах. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%», — уточнил собеседник агентства.

    После перехода на фишинговую страницу потенциальная жертва потеряет внесенную сумму при попытке оформить проездные документы. Мало того, с банковской карты будут производиться регулярные списания в пользу аферистов.

    Россиянам рекомендовали покупать ж/д билеты только на официальном сайте перевозчика или через аккредитованные билетные кассы. Кроме того, следует проверять адресную строку в браузере. Подделку можно распознать по наличию любых лишних  символов или ошибок в доменном имени.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин предупредил, что телефонные мошенники запустили схему с фейковыми сообщениями от имени госведомств. Они стали убеждать россиян самостоятельно совершить звонок для срочного разрешения какого-либо вопроса.

    Читайте также

    Принципиально новую схему телефонного мошенничества начали практиковать в России

    Тюменец отдал мошенникам 12 млн рублей наличными

    Схему хищения выплат у участников СВО пресекли в четырех регионах России

    Мошенники придумали новый предлог для перевода на «безопасный счет»

    Работа мусоровозов зимой в Красногорске

    В МВД перечислили фразы, которых надо избегать в разговоре с неизвестными

    Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с маркетплейсами

    Россиянам озвучили основные правила защиты телефона от взлома

    Мошенники стали приглашать россиян на допросы по электронной почте

    В «Перезвони сам» рассказали об уловках мошенников при оформлении займов

    Омбудсмен Ярославская предложила ввести кодовое слово для защиты детей от аферистов

    Мошенники стали использовать многоступенчатые схемы для обмана детей

    Россияне стали получать письма о «налоговых задолженностях»