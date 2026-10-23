Камбоджа выдала России двух обвиняемых в мошенничестве

Камбоджа выдала России двух граждан, обвиняемых в мошенничестве и находившихся в международном розыске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень компетентные органы Королевства Камбоджа передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола», — сказала она.

Волк добавила, что России передали мужчину и женщину. Первый руководил автосервисом в период с 2007 по 2008 год. По версии следствия, он совершил мошенничество в сфере кредитования — похитил более 6,5 миллиона рублей, предоставив недостоверные сведения банкам. Он скрылся за границей, в международном розыске — с осени 2014 года.

Вторая разыскиваемая в том же году продавала турпутевки, но не исполнила договоры перед клиентами. Она тоже покинула Россию, в декабре 2015 году ее объявили в международный розыск.

Волк добавил, что подозреваемых в мошенничестве доставят в Москву. Их уже передали российским правоохранителям.

Ранее на Камчатке аферисты обманули мужчину почти на семь миллионов рублей.