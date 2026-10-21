Ради медали россиянка отдала 12 млн рублей и номер СНИЛС

Телефонные мошенники обманули жительницу рабочего поселка Старая Майна, пообещав награду и выманив около 11,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Ульяновской области.

В середине июля 48-летняя женщина ответила на звонок с незнакомого номера. Псевдосотрудник одного из госорганов заявил, что ей положена медаль, и попросил номер СНИЛС для оформления документов.

Затем звонили якобы из центра оказания госуслуг и ФСБ. Аферисты убедили женщину в том, что кто-то пытался взломать ее счета и украсть деньги. По научению незнакомцев она отдала курьерам 11 миллионов 760 тысяч рублей.

Следственный отдел отдела «Чердаклинский» возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее на Сахалине прошел суд над женщиной, которая получала пособия на несуществующего ребенка.