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    Ради медали россиянка отдала 12 млн рублей и номер СНИЛС

    МВД: мошенники выманили у жительницы Ульяновской области почти 12 млн рублей

    Фото: РИА «Новости»

    Телефонные мошенники обманули жительницу рабочего поселка Старая Майна, пообещав награду и выманив около 11,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Ульяновской области.

    В середине июля 48-летняя женщина ответила на звонок с незнакомого номера. Псевдосотрудник одного из госорганов заявил, что ей положена медаль, и попросил номер СНИЛС для оформления документов.

    Затем звонили якобы из центра оказания госуслуг и ФСБ. Аферисты убедили женщину в том, что кто-то пытался взломать ее счета и украсть деньги. По научению незнакомцев она отдала курьерам 11 миллионов 760 тысяч рублей.

    Следственный отдел отдела «Чердаклинский» возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

    Ранее на Сахалине прошел суд над женщиной, которая получала пособия на несуществующего ребенка.

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