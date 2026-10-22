Россиян предупредили о схеме обмана родителей школьников с помощью ИИ
МВД предупредило о мошенничестве с поддельными голосами учителей
Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать голоса учителей и выманивать деньги у родителей школьников. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД.
Аферисты звонят родителям от имени классных руководителей или преподавателей и сообщают о якобы возникшей срочной проблеме. Под этим предлогом они пытаются получить деньги или выманить коды из смс.
В ведомстве предупредили, что голос злоумышленника может практически не отличаться от настоящего.
Полицейские советуют не выполнять требования звонившего сразу, даже если голос кажется знакомым. Лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с учителем или классным руководителем по известному номеру. Также можно уточнить у преподавателя, обращался ли он с подобными просьбами к другим родителям.
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