Россиян предупредили о схеме обмана родителей школьников с помощью ИИ

Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать голоса учителей и выманивать деньги у родителей школьников. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД.

Аферисты звонят родителям от имени классных руководителей или преподавателей и сообщают о якобы возникшей срочной проблеме. Под этим предлогом они пытаются получить деньги или выманить коды из смс.

В ведомстве предупредили, что голос злоумышленника может практически не отличаться от настоящего.

Полицейские советуют не выполнять требования звонившего сразу, даже если голос кажется знакомым. Лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с учителем или классным руководителем по известному номеру. Также можно уточнить у преподавателя, обращался ли он с подобными просьбами к другим родителям.

Ранее россиян предупредили об опасностях онлайн-предоплаты.