Принципиально новую схему телефонного мошенничества начали практиковать в России

Телефонные мошенники начали убеждать россиян собственноручно совершить звонок, чтобы создать иллюзию контроля над ситуацией. Об этом РИА «Новости» сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

«Активно распространяется новая схема с фейковыми сообщениями от имени государственных ведомств — и опасна она прежде всего тем, что мошенники меняют привычный сценарий общения», — рассказал он.

Заметив, что россияне настороженно относятся к входящим звонкам от представителей банков и госорганов, аферисты стали убеждать их самостоятельно совершить звонок. По словам депутата, это создает ощущение безопасности.

На номера россиян приходят сообщения от имени госорганов с просьбой перезвонить, чтобы срочно решить какой-либо вопрос. Немкин призвал не делать этого. Он посоветовал найти настоящий номер указанного учреждения и обратиться по нему.

Ранее в Тюмени мужчина отдал телефонным мошенникам 12 миллионов рублей. Они убедили его, что деньги нужно обезопасить.