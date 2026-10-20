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    Принципиально новую схему телефонного мошенничества начали практиковать в России

    Немкин: мошенники пишут россиянам под видом госведомств с просьбой перезвонить

    Фото: РИА «Новости»

    Телефонные мошенники начали убеждать россиян собственноручно совершить звонок, чтобы создать иллюзию контроля над ситуацией. Об этом РИА «Новости» сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

    «Активно распространяется новая схема с фейковыми сообщениями от имени государственных ведомств — и опасна она прежде всего тем, что мошенники меняют привычный сценарий общения», — рассказал он.

    Заметив, что россияне настороженно относятся к входящим звонкам от представителей банков и госорганов, аферисты стали убеждать их самостоятельно совершить звонок. По словам депутата, это создает ощущение безопасности.

    На номера россиян приходят сообщения от имени госорганов с просьбой перезвонить, чтобы срочно решить какой-либо вопрос. Немкин призвал не делать этого. Он посоветовал найти настоящий номер указанного учреждения и обратиться по нему.

    Ранее в Тюмени мужчина отдал телефонным мошенникам 12 миллионов рублей. Они убедили его, что деньги нужно обезопасить.