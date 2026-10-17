Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с маркетплейсами

Аферисты придумали новую схему обмана — они убеждают жертв пересылать им штрихкоды от заказов на маркетплейсах, а затем перепродают товары их ничего не подозревающим покупателям. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

С помощью методов социальной инженерии мошенники обманывают покупателей маркетплейсов, а затем создают в мессенджерах фейковые онлайн-магазины. Преступники предлагают товары с огромными скидками и пишут о «ликвидации склада» и «акции».

Вместо самого товара покупателю продают штрихкод для получения посылки в пунктах выдачи заказов.

«Вариантов развития событий несколько. Код может оказаться уже использованным, поддельным или не считываться системой. Однако чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший», — уточнили в Роскачестве.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники стали использовать многоступенчатые схемы для обмана детей. Они вынуждают несовершеннолетних выполнить задание в обмен на игровые подарки.