Россиянам озвучили основные правила защиты телефона от взлома

МВД: запрет на показ смс и уведомлений поможет защитить смартфон от взлома

Защитить телефон от взлома и краж можно с помощью специальных менеджеров для паролей. Также может помочь запрет на показ смс и уведомлений на заблокированном экране, сообщил РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

В качестве меры предосторожности в ведомстве рекомендовали использовать сложный пароль блокировки, состоящий из более чем шести символов. Также правоохранители посоветовали отключить показ смс и уведомлений на заблокированном экране, чтобы мошенники не увидели коды подтверждения.

Дополнительной мерой защиты гаджета в МВД назвали установку биометрического пароля на важные приложения и отключение автоматического сохранения паролей в браузере.

Ранее аферисты придумали схему обмана с рассылкой заархивированных повесток с вредоносным программным обеспечением. Мошенники отправляют по электронной почте письма, в которых говорится о направлении извещения о вызове на следственные действия. Чтобы убедить жертву открыть файл, злоумышленники ссылаются на статьи УПК.