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    Россиян предупредили об афере с бесплатными фильмами и книгами в Сети

    Машаров: в Сети под видом нужной книги и фильма можно скачать вредоносное ПО

    Фото: РИА «Новости»

    За обещаниями бесплатных книг, музыки или фильмов часто скрываются мошеннические схемы. Об этом ТАСС рассказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    По его словам, когда ищете в Сети книгу, фильм или музыку, помните, что существует риск попасться на «удочку» аферистов.

    «Они предлагают „скачать бесплатно без регистрации и просмотра рекламы“ необходимый пользователю продукт. Всего лишь надо кликнуть по ссылке, и файл автоматически загрузиться на смартфон», — сказал он.

    Машаров добавил, что часто скачивание таких файлов по фишинговой ссылке оборачивается проблемами. Это может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением, которое затем начнет собирать личные данные пользователя и удаленно передавать их мошенникам.

    Он предупредил, что нельзя скачивать файлы из неизвестных источников. Следует пользоваться только официальными сервисами и обязательно установить на смартфон легальный антивирус и не забывать про его обновление.

    Ранее столичные власти предупредили москвичей, что аферисты начали выманивать у подростков и молодых людей данные Пушкинской карты.

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